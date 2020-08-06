Nusaybin'de elektrik kesintisi uygulanacak Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Dicle Elektrik A.Ş'den yapılan açıklamada, Çağ Trafo Merkezi ile irtibatlı F7 Nusaybin-2, F9 Nusaybin-3 fiderleri üzerinde ve Nusaybin DM-1 kabini çıkışlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle Nusaybin ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Açıklamada, "Çalışma doğrultusunda F7 Nusaybin-2 ve F9 Nusaybin-3 fiderleri için 8 Ağustos Cumartesi günü 05.00-07.00 saatleri arasında ve Nusaybin DM-1 Kabini çıkışlarında ise çıkış bazlı 1 saat aralıklarla 8 Ağustos Cumartesi günü 07.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA