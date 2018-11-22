Nusaybin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından Nusaybin Çağçağ Trafo Merkezi'ndeki TR-A ve TR-B trafo baralarında bakım çalışması nedeniyle 23 Kasım'da 08.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Elektrik kesintisinden, Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu, Açıkköy, Açıkyol, Bakacık, Balaban, Beylik, Büyükkardeş, Dallıağaç, Demirtepe, Doğanlı, Doğuş, Durakbaşı, Duruca, Düzce, Dirim, Eskihisar, Eskimağara, Eskiyol, Görentepe, Günebakan, Güneli, Günyurdu, Gürün, Güvenli, Girmeli, Hasantepe, Heybeli, Kalecik, Kantar, Karaca, Kayadibi, Kocadağ, Kuruköy, Kuyular, Küçükkardeş, Nergizli, Odabaşı, Sınırtepe, Söğütlü, Taşköy, Tepealtı, Tepeören, Tepeüstü, Turgutlu, Yandere, Yavruköy, Yazyurdu, Yerköy, Yolbilen, Yolindi, Çalı, Çölova, Çilesiz, Çiğdem ve Üçköy mahalleleri etkilenecek.