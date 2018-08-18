Nusaybin'de Elektrik Akımına Kapılan 1 Kişi Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaat yakınından geçen yüksek gerilim hattına kapılan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hınıs Caddesi mevkiinde inşaatta çalışan 19 yaşındaki Mahsum Kök, çalıştığı inşaat yakınından geçen yüksek gerilim hattına kapıldı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Kök, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Kök, daha sonran Gaziantep'e sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN