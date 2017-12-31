Nusaybin'de El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde taşlar arasına gizlenmiş bir şekilde bulunan el yapımı patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "31 Aralık günü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İlimiz Nusaybin ilçesinde terörle mücadele kapsamında arazi tarama faaliyetleri esnasında taşlar arasına gizlenmiş, 12 kilogram mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş 50 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiş olup, patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi. - MARDİN