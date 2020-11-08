Nusaybin'de "El Birliği Platformu Kalkınma Toplantısı"
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Nusaybin'de "El Birliği Platformu Kalkınma Toplantısı"

08.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:24
Nusaybin'de

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "El Birliği Platformu Kalkınma Toplantısı" yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "El Birliği Platformu Kalkınma Toplantısı" yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cem Kesici, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri turizm sektörünün temsilcileri katıldı.

Kaymakam Temizkan yaptığı konuşmada dün Diyarbakır'da Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin tanıtımı amacıyla düzenlenen "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı"na değindi.

Bölgede turizmin önemli bir noktaya gelmesi için bu toplantıların önem taşıdığını ifade eden Temizkan, bölgenin kültür ve inanç destinasyonunun iyi tanıtılması gerektiğini bildirdi.

Temizkan, "Tarihi mirasımızı, doğal güzelliklerimizi, gelenek ve göreneklerimizi iyi tanıtmamız lazım. Nusaybin'in marka haline gelmesi için turistlerin ilgisini çekecek, var olan hikayeleri iyi anlatmamız gerekiyor. Arkeolojik kazılar yapılarak keşfedilmeyi bekleyen zenginliklerimizin orta çıkarılması elzem. Hedeflerimizi iyi belirleyeceğiz. Bu toplantıda somut adımlarımızı sizlerle birlikte tekrar müzakere edeceğiz ve buna uygun stratejiler oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra Nusaybin Belediyesi Etüt ve Proje Müdür Vekili Mehmet Şafak Kavak, ilçenin tarihi ve kültürel potansiyeli ile ilgili sunum yaptı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini iletmeleriyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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