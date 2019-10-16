Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi

16.10.2019 16:20

Mardin'in Nusaybin ilçesinde eğitime 2 gün süre ile ara verildi.

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin sınırlarını terörist gruplardan temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde ilçemizdeki 18 lise, 24 ortaokul, 51 ilkokul ve 3 anaokulu olmak üzere toplam 96 okulumuzda bulunan 27 bin 541 öğrencimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA