Son dakika... Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçede uyuşturucu madde satış ve ticaretinin önlenmesi amacıyla denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede son bir hafta içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk işlemlerinden sonran adli mercilere sevk edilen 4 kişi tutuklanarak Mardin Cezaevine gönderildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Nusaybin, Hisarcık, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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