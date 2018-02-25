Nusaybin'de Direkte Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde telefon direğinin tepesine çıkan ve orada saatlerce aşağgı inimediği için mahsur kalan bir kedi, İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Sümbül sokak üzerinde bulunan telefon direğin tepesine çıkan kedi saatlerce kurtarmayı bekledi. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekibine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Telefon direği üzerine bulunan kedinin yanına merdiven uzatarak kediye kurtardıl. İndirilen ve sokakta serbest bırakılan kedi uzaklaşarak gözden kayboldu.