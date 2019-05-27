Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Cizre kara yolunda Mehmet Fatih idaresindeki 73 SD 025 plakalı petrol yüklü tanker, Söğütlü Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Fatih'e olay yerine sevk edilen ambulansta müdahale edildi.

Tankerdeki ham petrolün bir bölümünün yola döküldüğü kazada olası yangın riskine karşı itfaiye ekipleri de bir süre hazır bekletildi.

Tanker vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA