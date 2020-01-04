Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü öldü
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Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

04.01.2020 20:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:36
Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü öldü

'in ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Cizre kara yolunun Tepealtı Mahallesi mevkisinde Hamit Ekin (58) yönetimindeki 50 BA 924 plakalı ham petrol yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Ekin'in cenazesi, sıkıştığı yerden Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaynak: AA
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