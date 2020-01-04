Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Cizre kara yolunun Tepealtı Mahallesi mevkisinde Hamit Ekin (58) yönetimindeki 50 BA 924 plakalı ham petrol yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Ekin'in cenazesi, sıkıştığı yerden Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.