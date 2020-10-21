Nusaybin'de Dere Taşkın Koruma Projesi
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Nusaybin'de Dere Taşkın Koruma Projesi

21.10.2020 08:55 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:58
Nusaybin'de Dere Taşkın Koruma Projesi

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Akçatarla Mahallesinde DSİ tarafından Dere Taşkın Koruma Projesi gerçekleştiriliyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Akçatarla Mahallesinde DSİ tarafından Dere Taşkın Koruma Projesi gerçekleştiriliyor.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, DSİ tarafından Akçatarla Mahallesinde yapılan Karakaş Deresi Taşkından Koruma Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Temizkan, DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül'den bilgi aldı.

İncelemelerden sonra Temizkan, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Proje kapsamından 817 metre çift taraflı taş duvar, 877 metre korkuluk, 877 metre taban beton ve 6 adet menfez inşa edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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