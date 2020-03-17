Nusaybin'de denetim
Nusaybin ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, İçişler Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınladığı genelgeyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan mekanlarda denetim yaptı.
17.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:46
Nusaybin ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, İçişler Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınladığı genelgeyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan mekanlarda denetim yaptı.
Nusaybin'de ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan mekanları gezdi.
İşletmecilere gerekli uyarılarda bulunan ekipler, açılan iş yerlerinin kapatılmasını sağladı.
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Kaynak: AA