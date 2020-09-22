Nusaybin'de dar gelirli öğrenciler için tablet kampanyası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nusaybin'de dar gelirli öğrenciler için tablet kampanyası

Nusaybin Kaymakamlığı, dar gelirli öğrenciler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla tablet kampanyası başlattı.

Nusaybin'de dar gelirli öğrenciler için tablet kampanyası
22.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:00

Nusaybin Kaymakamlığı, dar gelirli öğrenciler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla tablet kampanyası başlattı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan tarafından

"Gayret talebeden tablet bizden" sloganıyla uzaktan eğitim gören öğrencilere destek amacıyla tablet kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede EBA'ya erişimde zorluk çeken dar gelirli öğrencilere yönelik yapılacak bu çalışmaya bütün eğitim gönüllülerinden destek beklendiği bildirildi.

"Kaymakamlığımız, eğitim camiamız, belediyemiz, kamu yöneticilerimiz, iş insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnafımız, velilerimiz ve hayırsever halkımızı kampanyamıza destek olmaya, öğrencilerimize katkı yapmaya davet ediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kampanyaya katılım için Nusaybin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ziraat Bankası Nusaybin Şubesine bağışta bulunabilirsiniz. IBAN: TR76 0001 0019 1146 4272 5150 02."

Kampanyaya Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temizkan'ın ilk bağışı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Halife Hafter Muharrem İnce Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Fahriye Evcen Aytaç Ağırlar Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Adana Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nusaybin'de dar gelirli öğrenciler için tablet kampanyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 15:12:17. #1.14#
title