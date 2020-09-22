Nusaybin'de dar gelirli öğrenciler için tablet kampanyası Nusaybin Kaymakamlığı, dar gelirli öğrenciler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla tablet kampanyası başlattı.

Nusaybin Kaymakamlığı, dar gelirli öğrenciler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla tablet kampanyası başlattı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan tarafından "Gayret talebeden tablet bizden" sloganıyla uzaktan eğitim gören öğrencilere destek amacıyla tablet kampanyası başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede EBA'ya erişimde zorluk çeken dar gelirli öğrencilere yönelik yapılacak bu çalışmaya bütün eğitim gönüllülerinden destek beklendiği bildirildi. "Kaymakamlığımız, eğitim camiamız, belediyemiz, kamu yöneticilerimiz, iş insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnafımız, velilerimiz ve hayırsever halkımızı kampanyamıza destek olmaya, öğrencilerimize katkı yapmaya davet ediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Kampanyaya katılım için Nusaybin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ziraat Bankası Nusaybin Şubesine bağışta bulunabilirsiniz. IBAN: TR76 0001 0019 1146 4272 5150 02." Kampanyaya Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temizkan'ın ilk bağışı yaptığı öğrenildi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak