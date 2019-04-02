Nusaybin'de Çöken Ahırdaki Gebe İnek Telef Oldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sağanak nedeniyle çöken kerpiç ahırdaki gebe inek telef oldu.

Nusaybin'e bağlı Duruca köyünde oturan Halil Yurtaş'a ait kerpiç ahır, sağanak nedeniyle çöktü. Molozların altında kalan gebe inek telef oldu. Yurtaş, 3 aylık gebe olan yaklaşık 30 bin lira değerindeki ineğinin telef olmasına çok üzüldüğünü belirtti.

- Mardin

Kaynak: DHA