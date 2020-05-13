Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesine ziyaret PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, Nusaybin'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve devriye gezen ekibe taş attığı için polis tarafından kovalanması sosyal medyada yer alan çocuğun ailesini ziyaret etti.

HÜDA-PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, Nusaybin'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve devriye gezen ekibe taş attığı için polis tarafından kovalanması sosyal medyada yer alan çocuğun ailesini ziyaret etti.

Çevik, beraberinde HÜDA-PAR İlçe Başkanı Halil Talayhan ve bazı partililerle Erdal ailesini Fırat Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Çevik, çocukların şefkat ve merhamete ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Çevik, şunları kaydetti:

"Bir fidan nasıl havaya, suya, ışığa, toprağa ihtiyaç duyuyorsa, çocuğun da sevgiye ve şefkate ihtiyacı vardır. Çocuklar, sevgi ve şefkate layıktır. Sağlıklı ve kişilikli bireyler oluşturmak istiyorsak çocuklarımıza sevgi ve şefkatle yaklaşmalı, nefret ve şiddetten uzak durmalıyız. Sevgi ve şefkatle büyüyen çocuklar da anne babalarına layık, insanlığa faydalı birer fert olacaklardır."

Kaynak: AA