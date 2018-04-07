Nusaybin'de Çocuklar Polisler İçin Koştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 10 Nisan Polis haftası etkinlikleri kapsamında Nusaybinli öğrenciler polisler için sokaklara çıktı. Yaklaşık 500 kişilik öğrenci kafilesi polis haftası kapsamında farklı kategorilerde kilometrelerce koştu.

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Nusaybinli polislerin destek verdiği koşuda öğrenciler, polisler ile renkli kareler oluşturdu. Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, koşuya katılan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrenciler polislik mesleği ve silahlar, polis araçları hakkında merak edilen soruları İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a iletti. Polislerin vatandaşları korumak ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Onar, polisin sivil ve masum vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirtti. Polisten suçu olmayan kimsenin korkmasına gerek olamadığını anlatan Onar, herkesin vicdanının kendi polisi olduğunu söyledi. Çocuklar Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar ve polis ağabeylerine polis olmak için çalışacaklarını ve polis olacakları sözünü verdi. - MARDİN