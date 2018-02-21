Nusaybin'de Çocuklar İçin Gezi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediyeye bağlı faaliyet yürüten Gülşilav Kadın, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki çocuk odası eğitim gören çocuklar, düzenlenen etkinlik çerçevesinde ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile tarihi yerleri gezdi.

Gelişimlerine ve eğitimlerine destek verilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde çocuklar birinci gün Vergi Dairesi, Halk Eğitim Merkezi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Nusaybin Devlet Hastanesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünü gezdi. İkinci gün, kütüphane, Mitanni Kültür Merkezi, İtfaiye, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü, son gün ise, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü, tarihi Zeynel Abidin Camisi, Mor Yakup Kilisesi, Kocaeli Kardeşlik Parkı ve ilçe esnafını gezdi.

Ziyaret ettikleri kurum ve yerlerde bilgilendirilen çocuklara çeşitli hediyeler verilirken Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Hayriye Asar Vural, bu tür etkinliklerde çocukların mutluluklarına ortak olduklarını dile getirdi. Ziyaretlerin çocukların kamu kurum ve kuruşları hakkında bilinçlendirme açısından çok önemli olduğu vurgulanırken programlarının devam edeceğini belirtti. - MARDİN