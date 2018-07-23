Nusaybin'de Cip Takla Attı: 3'ü Ağır 6 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinden geçen İpek Yolu'nda yabancı plakalı bir cip, takla atarak devrildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Nusaybin'den Şırnak'ın Cizre ilçesine doğru seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen cip, İpek Yolu'nun 40'ıncı kilometresinde henüz belirlenemeyen bir sebeple takla attı. Devrilerek kullanılmaz hale gelen araçtaki aralarında çocukların da olduğu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nusaybin ve Cizre'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Mardin