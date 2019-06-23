Nusaybin'de cip sulama kanalına girdi

Nusaybin'de sürücünün park ettiği cip sulama kanalına girdi.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin-Cizre kara yolunda Irak plakalı cipin sürücüsü dinlenmek için Odabaşı Mahallesi mevkisinde durdurduğu araçtan indi. El freni çekilmediği için hareket eden cip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki sulama kanalına düştü.

Hasar oluşan araç çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Kaynak: AA