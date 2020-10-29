Nusaybin'de çevre temizliği
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Nusaybin'de çevre temizliği

29.10.2020 09:07 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:10
Nusaybin'de çevre temizliği

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çevre temizliği yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çevre temizliği yapıldı.

Kaymakamlık ve Nusaybin Belediyesi öncülüğünde düzenlenen temizlik etkinliğine Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ile kurum müdürleri de katıldı.

Etkinlikte belediye temizlik ekipleri cadde ve sokakları temizledi.

Temizkan yaptığı açıklamada, daha temiz bir Nusaybin için çevre temizliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Herkesin çevre temizliği konusunda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade eden Temizkan, bu konuda etkinliklerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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