Nusaybin'de camiler dezenfekte edildi Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İlaçlama Birimi ilçede açılacak camilerde dezenfekte çalışması yürüttü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İlaçlama Birimi ilçede açılacak camilerde dezenfekte çalışması yürüttü.

Nusaybin İlçe Müftülüğü tarafından yarın Zeynel Abidin, Kışla, TOKİ Molla Osman, Aydınlar, Girnevas ve Seyit Feyzullah camileri ibadete açılması için belirlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İlaçlama Birimi tarafından camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise camilerde temizlik ve çevre düzenlemeleri yaptı.

Kaynak: AA