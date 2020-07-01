Nusaybin'de caddelere atık maske ve eldiven kutuları konuldu Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel cadde ve sokaklara atılmaması ilçe merkezine özel çöp kutuları koydu.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel cadde ve sokaklara atılmaması ilçe merkezine özel çöp kutuları koydu.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan çöp bidon ve kutularının üzerine maske ve eldiven işaretleri konularak çeşitli uyarı yazıları yer alıyor.

Vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenleri gelişi güzel cadde ve sokaklara atmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını bildiren yetkililer, "Burada atık maske ve eldiven kutulara atılarak 72 saat bekledikten sonra görevli personelimiz tarafından torbanın ağzı sıkıca bağlanarak ikinci bir poşete alınmak suretiyle çöp kutularına atılacaktır. Vatandaşlarımızın kullandıkları maske ve eldivenleri gelişi güzel sağa sola, cadde, bahçe, avlu ve parklara atmaması gerekir." dediler.

Kaynak: AA