Nusaybin'de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Nusaybin'de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı - Haberler
Murat Sönmez, Nusaybin, Mardin, Güncel

Nusaybin'de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı.

18.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:37
Nusaybin'de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı.

Vatandaşların sağlığı ve Covid-19 tedbirleri çerçevesinden Nusaybin Emniyet Müdürü Murat Sönmez'in talimatıyla çevik kuvvet amirliğine bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de caddelerdeki bisiklet yolu ve kaldırımları yıkadı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haberler
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçmesiyle hayatını kaybeden gencin son anları kamerada
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçmesiyle hayatını kaybeden gencin son anları kamerada
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla...
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Ümit Besen Ebru Şallı Hande Yener
Spor Falcao Shane Larkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: Nusaybin'de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 16:36:29. #1.14#
title