Nusaybin'de büyükbaş yüklü TIR devrildi: 1 yaralı (2)

KAYIP ANGUSLAR İÇİN ÇALIŞMA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dün gece Irak'a götürülürken, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen TIR'daki 25 angustan bazıları, araziye dağılıp, kayboldu. Saldırgan olduğu belirtilen angusların yakalanması için zabıta ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, sakinleştirici iğne kullanarak, angusların çoğunu yakaladı. Gün boyu sürdürülen çalışmalara rağmen anguslardan 8'ine hala ulaşılamadı.

Kaynak: DHA