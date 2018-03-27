Nusaybin'de Bir Pkk/pyd'li Teslim Oldu

Nusaybin'de Bir Pkk/pyd'li Teslim Oldu

Terör örgütü PKK/PYD’li bir terörist, Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine silahsız bir şekilde teslim oldu.

Nusaybin'de Bir Pkk/pyd'li Teslim Oldu

Terör örgütü PKK/PYD'li bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine silahsız bir şekilde teslim oldu.

PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahsın Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtildi. BTÖ mensubunun, hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. - MARDİN

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