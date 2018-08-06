Nusaybin'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Yeşilkent Mahallesi Funda Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğrayan Ferhan Bilben (39) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Bilben, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilben'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN