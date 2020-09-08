Nusaybin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nusaybin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Nusaybin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Nusaybin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
08.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:28

Nusaybin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Nusaybin'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan başkanlığında düzenlenen "bağımlılıkla mücadele" toplantısına İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, İlçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Kavak ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Temizkan yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Son yıllarda internet bağımlılığı da önemli derece tehlike arz ediyor. Nusaybin'de 28 bin civarında öğrenci var. Bağımlılıkla mücadelenin en önemli yöntemlerden biri çocukları spora, sanata veya sosyal etkinliklere yönlendirmektir. Nusaybin'deki her çocuk bizim çocuğumuzdur. Çocuklarımızın bu illetten uzak kalmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog Enis Sert ile madde bağımlığı uzmanı polis Mustafa Demirci madde bağımlığına ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın Serenay Sarıkaya Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Enner Valencia
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Nusaybin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 10:39:36. #1.14#
title