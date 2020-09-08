Nusaybin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı Nusaybin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Nusaybin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Nusaybin'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan başkanlığında düzenlenen "bağımlılıkla mücadele" toplantısına İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, İlçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Kavak ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Temizkan yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Son yıllarda internet bağımlılığı da önemli derece tehlike arz ediyor. Nusaybin'de 28 bin civarında öğrenci var. Bağımlılıkla mücadelenin en önemli yöntemlerden biri çocukları spora, sanata veya sosyal etkinliklere yönlendirmektir. Nusaybin'deki her çocuk bizim çocuğumuzdur. Çocuklarımızın bu illetten uzak kalmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog Enis Sert ile madde bağımlığı uzmanı polis Mustafa Demirci madde bağımlığına ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA