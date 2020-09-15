Nusaybin'de asfalt yama çalışmaları başladı Nusaybin Belediyesi, Cumhuriyet, Lozan ve Hınıs Caddelerinde asfalt yama çalışmalarına başladı.

Nusaybin Belediyesi, Cumhuriyet, Lozan ve Hınıs Caddelerinde asfalt yama çalışmalarına başladı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, hizmetlerde ilçenin öncelikleri konusunda hassas davranıyor. Ziyaretlerinde vatandaşların dile getirdiği tüm sorunları not alan Temizkan, ilçenin öncelikli sorunların başında gelen yol çalışmaları talimatını verdi.

Daha önce ilçede yapılan alt yapı çalışmalarından kaynaklı Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Kışla, Mor Yakup, Yenituran ve Yeşilkent Mahallerini kapsayan Lozan Caddesi üzerinde bozulan asfalt yolda yama çalışmaları sürüyor.

Devrim Mahallesi Hınıs Caddesi ile Çağ Çağ Caddesinde ise asfalt yama çalışmaları için Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA