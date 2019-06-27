Nusaybin'de anız yangını
MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye görevlilerince söndürüldü.
MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye görevlilerince söndürüldü.
Nusaybin'in Tepealtı Mahallesi'nde, öğleden sonra, anız yangını çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü.
- Mardin
Nusaybin'in Tepealtı Mahallesi'nde, öğleden sonra, anız yangını çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü.
- Mardin
Kaynak: DHA
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