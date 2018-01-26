Nusaybin'de Ambulans ile Tır Çarpıştı
FLASH HABER: AFRİN HAREKATI'NDA 7. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Nusaybin'de Ambulans ile Tır Çarpıştı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde aynı yöne giden ambulans ile TIR'ın çarpıştığı kazada, her iki araçta da maddi hasar meydana gledi.

Nusaybin'de Ambulans ile Tır Çarpıştı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde aynı yöne giden ambulans ile TIR'ın çarpıştığı kazada, her iki araçta da maddi hasar meydana gledi.

Kaza, akşam saatlerinde, Nusaybin ilçesi İpekyolu Özsoy Dinlenme Tesisi yakınlarında meydana geldi. Hastaneye hasta götüren ambulans ile aynı yöne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Ambulanstaki hasta, olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Mardin

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et