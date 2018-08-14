Nusaybin'de Alzaymır Hastası Kadından Haber Alınamıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 85 yaşındaki alzaymır hastası kadından dünden bu yana haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Büyükkardeş Mahallesi'nde yaşayan ve dün gece evden çıkan alzaymır hastası Güli Öner'in (85) dönmemesi üzerine, ailesi durumu jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Öner'in bulunması için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.