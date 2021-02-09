Nusaybin'de alt geçitte ışıklandırma yapıldı

Nusaybin ilçesinde alt geçitte ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini vurgulamak amacıyla dekoratif şehir aydınlatma çalışması yapıldı.

Nusaybin Belediyesi, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtmak ve kente estetik katmak amacıyla dekoratif şehir aydınlatmaları çalışması yaptı.

Alt geçitte sağlı sollu asılan dekoratif ışıklandırmalarda, "Çift Kısmetli Şehir Nusaybin" ve "Dünyanın İlk Üniversitesinin Şehri Nusaybin" yazılarıyla aydınlatma yapıldı.

Alt geçitte estetik kazandıran dekoratif aydınlatmalar, ilçeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistler için de kenti tanıtacak bir niteliğe sahip olacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak