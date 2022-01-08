NUSAYBİN'DE AĞAÇTA ASILI KALAN KUMRU KUŞUNU İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ayağına dolanan ip ile ağaçla asılı kalan kumru kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Dem Sokak üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar, ağaçta asılı kalan kumru kuşunu görünce ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri ağaca tırmanarak kumru kuşun ayağına dolanan ipi keserek indirildi. Kuşun herhangi bir yerinde yaralanma olmadığını belirleyen itfaiye eri, kuşu doğal ortamına bıraktı.