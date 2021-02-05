Nusaybin'de 88 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Nusaybin'de 88 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

05.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:16
Nusaybin'de 88 okula

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında Nusaybin'de 88 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında Nusaybin'de 88 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan belge törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Şube Müdürleri ve belge almaya hak kazanan 88 okul yöneticisi katıldı.

Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra "Okulum Temiz" belgesinin tarihçesi ve yapılan çalışmalar anlatıldı.

Daha sonra Yalçın ve Çetin tarafından okul yöneticilerine "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nusaybin'de 88 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 16:16:34. #1.15#
title