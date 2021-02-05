Nusaybin'de 88 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında Nusaybin'de 88 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında Nusaybin'de 88 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan belge törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Şube Müdürleri ve belge almaya hak kazanan 88 okul yöneticisi katıldı.

Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra "Okulum Temiz" belgesinin tarihçesi ve yapılan çalışmalar anlatıldı.

Daha sonra Yalçın ve Çetin tarafından okul yöneticilerine "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak