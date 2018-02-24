Nusaybin'de 6200 Gümrük Kaçağı Sigara Yakalandı
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Nusaybin'de 6200 Gümrük Kaçağı Sigara Yakalandı

Mardin Nusaybin ilçesinde yapılan yol kontrollerinde 6200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Nusaybin'de 6200 Gümrük Kaçağı Sigara Yakalandı

Mardin Nusaybin ilçesinde yapılan yol kontrollerinde 6200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan 1 araç içerisinde yapılan aramada 6200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Nusaybinde yapılan yol kontrollerinde, 6200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - MARDİN

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