Nusaybin'de 3 Gün Önce Onarılan Su Borusu, Aynı Yerden Yine Patladı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kent merkezi ve Kızıltepe ilçesine içme suyu taşıyan ve 3 gün önce patlayan ana su borusu, bugün onarıldığı yerden yeniden patladı. Ana borudan sızan taşkın su, ekili tarlarda göl haline gelirken, ilçe merkezinde de bir çok ev ve işyerini su bastı.

Nusaybin İpekyolu Mahallesi'nde, 3 gün önce patlayan ve MARSU ekipleri tarafından onarılan ana su hattı, bugün onarıldığı yerden yine patladı. Şiddetli sızıntı şeklinde taşkın hale gelen su nedeniyle yakınlardaki tarlalarda gölet oluştu. Sel suyu şeklinde ilçe akan sular ilçe merkezinde de hayatı olumsuz etkilerken, birçok ev ve işyerini su bastı. Bazı gençler taşan ve gölete dönüşen su içerisinde yüzerken, bazıları da su ve çamur deryası içerisinde yürümek zorunda kaldı.

İpekyolu Mahallesi sakinlerinden Mehmet Salih Akyol, yaklaşık 5 günden beri elektrik ve suyun kesik olduğunu belirterek, "Ana su borusunun patlaması sonucu 5 gündür elektriğimiz ve suyumuz yok. Daha önce de boru patlamıştı. Üzerinde çalıştılar, onardılar, boru yine aynı yerden patladı. Mağduruz, ikinci defa işyerimiz ve evimizin avlusuna su giriyor. Yetkililerden ilgi ve alaka bekliyorum" dedi.

Çiftçi Mehmet Bayın ise su borusunun 3 gün önce aynı yerden patladığını hatırlatarak, "3 gün önce su patladı, ekili tarlalarımızın tümü zarar gördü. Bugün su borusu yine aynı yerden patladı. Buğday ve bamya ekili bahçemiz göle döndü, ekin hepsi zarar gördü. Perişan olduk. Eğer devletimiz bize yardım ederse iyi olacak, yoksa hiç bir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

Çiftçi Seyfettin Acar da kiraladığı ve meyve ektiği arazisinin sular altında kaldığını belirterek, "Araziyi kiraladım, bahçe olarak bir çok meyve ekiyorum. Gecen gün su borusu patladı, bahçem su gölüne dönmüştü. O zaman bir şey olmaz dedik. Şimdi yine su bastı tüm tarla zarar gördü. Devlet zararımızı karşılamazsa bu yıl perişan olacağız. Çünkü, herşeyimi bu işe yatırmıştım" diye konuştu.

İş yeri sular altında kalan Aydın Oran ise büro malzemelerinin su altında kaldığını ifade ederek, "Her yıl bu olayı yaşıyoruz. Bu sefer, iş yerimin altından su kanalı gibi yolunu açmış, duvardan ve zeminden su fışkırıyor. Bu şekilde ne zamana kadar devam edecek? Yetkililerden bir an önce bir çözüm bulup, bir daha bu şekilde su altında kalmak istemiyoruz. Kalıcı bir çözüm bulsunlar" dedi.

- Mardin