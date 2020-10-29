Nusaybin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Nusaybin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

29.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.10.2020 12:38
Nusaybin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'in Nusaybin ilçesinde törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'in Nusaybin ilçesinde törenle kutlandı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerin tebriklerini kabul etti.

Daha sonra Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Temizkan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

"Cumhuriyet bu millet için çok büyük bir kazanımdır." diyen Temizkan, tüm milletin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, Cumhuriyetin kuruluşunu simgeleyen etkinlik sunuldu.

Tören, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can ve Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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