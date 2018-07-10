Nusaybin'de '2'nci Geleneksel Yemek Yarışması'

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 42 kadın, '2'nci Geleneksel Yemek Yarışması'na katıldı. Kadınlar, yaptıkları yemeklerle yarışırken, birinciye bulaşık makinesi, ikinciye fırın, üçüncüye de elektrikli süpürge verildi.

Nusaybin Belediyesi'nce düzenlenen '2'nci Geleneksel Yemek Yarışması'na 42 kadın katıldı. Yöresel yemeklerin beğeniye sunulduğu yarışma, Gülşilav Kadın, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Kadınlar, en lezzetli yöresel yemeği yapmak için kıyasıya yarıştı. Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Dr. Ömer Bozkurt, diyetisyen Aslıhan Şan ve Artuklu Üniversitesi Yemek Şefi Sezer Şanlı'nın jüri üyesi olduğu yarışmada; etli pilav ve kardi yemeği ile Dilşa Tekin birinci olurken, Zeliha Eroğlu ikinci ve Hülya Can da üçüncü oldu.

?Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, birinciye bulaşık makinesi, ikinciye fırın, üçüncüye de elektrikli süpürge verdi. Yarışan tüm kadınlara çaydanlık hediye edildi.

Kadınları tebrik eden Kaymakam Baysal, yöresel yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yarışmada medeni cesareti gösteren tüm yarışmacıları tebrik ediyorum. Mutlaka biri birinci olacaktır ama esas olan vatandaşlarımızın böyle bir etkinlikte bir araya gelmesidir. Bu yarışmalarla aynı zamanda yöremizdeki yemekleri tanıma ve tanıtma imkanı buluyoruz. Ayrıca genç nesiller için bir yemek kültürü hafızası oluşuyor. Bu yarışmalarla yemek kültürümüz nesilden nesle aktarılıyor. Yarışmada dereceye girenleri ayrıca kutluyorum" diye konuştu.

Yarışma kapsamında tavuk dolması yapan Canan Taş, bu tür organizasyonların yemek kültürü ve tanıtımı açısından çok önemli olduğunu dile getirerek, "Batı'dakiler genelde sebze yemeklerine ağırlık verirken bizde daha çok et yemeğine ağırlık veriliyor. Baharatlarımız olsun, yemeklerimiz olsun, hepsi bölgemize ait tatlar. O yüzden bu tür yarışmalar yemek kültürümüzün tanınmasına vesile olacaktır" dedi. - Mardin