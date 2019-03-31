Nusaybin'de 2 Mahallede Sandık Başında Kavga: 4 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 mahallede sandık başlarında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesine bağlı Kuyular ve Kantar mahallerinde sandık başlarında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallelerdeki tedbirleri artırdı. - Mardin

Kaynak: DHA