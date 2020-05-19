Nusaybin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Nusaybin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenle kutlandı.
19.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:00
Nusaybin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin, Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Büstüne çelenk bıraktı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA