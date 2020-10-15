Nusaybin'de 15 Temmuz Federasyonu temsilciliği açıldı
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Nusaybin'de 15 Temmuz Federasyonu temsilciliği açıldı

15.10.2020 19:23 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:26
Nusaybin'de 15 Temmuz Federasyonu temsilciliği açıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 15 Temmuz Federasyonu Temsilciliği açıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 15 Temmuz Federasyonu Temsilciliği açıldı.

Zeynelabidin Mahallesi Selmanipak Sokaktaki temsilciliğin açılışına, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, 15 Temmuz Federasyonu Divan Kurulu Başkanı Aziz Akkuş, 15 Temmuz Federasyonu İlçe Başkanı Hamza Aslan katıldı.

Açılışın ardından Akkuş, desteklerinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan ile Emniyet Müdürü Durmaz'a plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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