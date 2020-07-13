Nusaybin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlenecek Nusaybin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlik düzenlenecek.

Nusaybin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlik düzenlenecek. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'de FETÖ/PDY tarafından Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı liderliğinde kahraman millet tarafından bertaraf edildiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına direnişin sembol mekanlarında 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenleneceğini aktaran Balıkçılar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yapılacak etkinliklere vatandaşları davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA