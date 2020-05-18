Nusaybin'de 11 okulun 229 TÜBİTAK projesi kabul edildi Nusaybin'den Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sunulan 11 okula ait 223 proje kabul edildi.

Nusaybin'den Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sunulan 11 okula ait 223 proje kabul edildi.

Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, yaptığı açıklamada, okulların kendi özgü projeler ortaya koyduğunu bunlardan 223 projenin kabul ediliğini söyledi.

Proje sayısının Nusaybin için rekor düzeyde olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"2019-2020 eğitim öğretim dönemi için TÜBİTAK 4006 bilim fuarları destekleme programında Nusaybin geneli 11 okulumuzda 229 proje kabul edilmiştir. Kabul edilen projeler öğrencilerimiz için bilime açılan ilk kapı olacaktır. Bu projelerle çocuklarımız daha 5. sınıfta bilim alanında öğrenmeye, öğretmeye ve üretmeye başlayacaklar. Gençlerimizin ülkemiz için bilimsel projeler üretmelerinin ilk basamağı olan 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarlarında başarılı sonuçlar almasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA