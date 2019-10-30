Nusaybin'de 11 Ekim'de sivillere yönelik saldırıda yaralanan vatandaş şehit oldu

30.10.2019 20:30

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PYD/YPG tarafından sınırın Suriye tarafından 11 Ekim'de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çetin'in şehadet haberinin ardından şehit sayısı 9'a yükseldi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "9 Ekim'de başlayan 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası terör örgütü PYD/YPG tarafından 11 Ekim'de Yeni Turan Mahallesi Hamam Sokak'a atılan havan mermisi isabet etmiş, yaralılara yardıma giden sivillere yönelik yapılan ikinci saldırıda ise 8 sivil vatandaş şehit olmuş, 35 vatandaş yaralanmıştı. Aynı saldırıda yaralanan Şivan Çetin (28), Nusaybin ve Mardin'de yapılan ilk tedavilerinden sonra Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 19 gündür yaşam savaşı veren Çetin, bugün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA