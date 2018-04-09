Nusaybin'de 1 Terörist Teslim Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'den kaçan 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında Suriye'den kaçan terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Derik ilçesi kırsal alanında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ise 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet el bombası, 127 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 440 adet Biksi makineli tüfek fişeği ele geçirildi. - MARDİN