Nusaybin'de 1 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
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Nusaybin'de 1 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Nusaybin'de 1 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
09.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:57

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatıldı.

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2020 Pazar günü ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması sırasında, Nusaybin ilçemiz Fırat Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden ekibimize bir grup tarafından taş atılmıştır. Ekip aracından inen görevli polis memuru taş atan grubu dağıtmak saikiyle havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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