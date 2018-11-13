Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Barış Zehir Görevine Başladı

Mardin'in Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Barış Zehir görevine başladı.



Zehir, makamında kendisini ziyaret eden gazetecilere yaptığı açıklamada, Nusaybin'e en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyledi.

Nusaybin'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zehir, hukukun üstünlüğünü tesis etmenin en önemli görevleri olduğunu aktardı.

Başsavcı Zehir, adalet hizmetinin Nusaybin'de en iyi şekilde işlemesi için görevlerini yapacaklarını, kanunların yüklediği sorumlulukları yerine getireceklerini de sözlerine ekledi.