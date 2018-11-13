Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Barış Zehir Görevine Başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) birinci dairesinin 2018 ana kararnameleriyle Nusaybin'e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Barış Zehir görevine başladı.

Nusaybin'de 2016 - 2018 yılları arasında görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman'ın Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na tayin edilmesiyle yerine Gemlik Cumhuriyet Savcısı Barış Zehir atanmıştı. Atamalardan sonra Cumhuriyet Başsavcısı Zehir Nusaybin'e gelerek görevine başladı. İlçede görev yapan gazetecileri makamında kabul eden Cumhuriyet Başsavcısı Zehir, Nusaybin için en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirtti. Nusaybin'de görev yapmanın memnuniyetini dile getiren Zehir, ilçenin özellikle tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımında hak ettiği yerde olmamasının üzüntüsünü dile getirdi.

Hukukun üstünlüğünü tesis etmek en önemli görevleri olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Zehir, adalet hizmetinin Nusaybin'de en iyi şekilde işlemesi için görevlerini yapacaklarını, kanunların yüklediği sorumluluğu yerine getireceklerini ifade etti. - MARDİN