Nusaybin Cinleri Filmi
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Nusaybin Cinleri Filmi

Nusaybin Cinleri Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Nusaybin Cinleri filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nusaybin Cinleri filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

“Nusaybin Cinleri” din, batıl ve tarihin aynı anda yaşandığı Nusaybin Gırnavaz’da, gürül gürül çağlayan derenin ardındaki rüzgârlı tepede; imamlar, papazlar ve köylülerin anlattığı ortak bir masal.

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Nusaybin Cinleri

Yapımcı Firma: Exxen

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 45 dk.

Dağıtıcı Firma: Exxen

Vizyon Tarihi: 27.01.2021

Nusaybin Cinleri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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