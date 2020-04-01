Nusaybin çarşı merkezinin dezenfeksiyonu yapıldı Ekiplerinin cadde sokakların dezenfeksiyonunu yapması Ekiplerin yolları yıkaması Nusaybin çarşı merkezi dezenfekte edildi MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Ekiplerinin cadde sokakların dezenfeksiyonunu yapması

Ekiplerin yolları yıkaması Nusaybin çarşı merkezi dezenfekte edildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Nusaybin İlaçlama Birimi çarşı merkezinde bulunan cadde, sokak ve kaldırımları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Lozan, Cumhuriyet, Sakarya caddeleri ile Cumhuriyet Meydanındaki iş merkezleri, pasajlar ve iş yerleri dezenfekte edildi.

Kaynak: AA